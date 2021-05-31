وزير القوى العاملة يتابع عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية...

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة والمديريات .
وتابع الوزير الإجراءات المتبعة للانتقال للعاصمة الإدارية ، وما يخص البرامج التدريبية المعدة للموظفين ، وموقف التدريبات المتخصصة ، وتقديم تقرير أسبوعي حول المستجدات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .
وأكد الوزير ضرورة إعداد بيان بشئون العاملين بمديريات القوى العاملة ، والدورات التدريبية التى حصلوا عليها ، وذلك لإعداد قاعدة بيانات كاملة ، تسهيلاً لعملية الاختيار للوظائف القيادية بالديوان لمن تنطبق عليهم الشروط.
كما شدد الوزير على تقديم الأفكار الجديدة لتطوير الموقع الإلكتروني ، والمنظومة الرقمية من الإدارات المركزية ، فى موعد أقصاه 15 يوليو القادم ، حتى يتسنى إضافة البيانات المطلوبة وإتاحتها على المنظومة قبل الانتقال للعاصمة الجديدة .
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