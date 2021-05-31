رئيس المخابرات العامة المصرية يصل إلى قطاع غزة

وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر بيت حانون “إيرز” في زيارة هي الأولى له للقطاع منذ توليه هذا المنصب في العام 2018.

وقال مراسلنا إن زيارة اللواء عباس كامل ستستغرق عدة ساعات، سيبحث خلالها ثلاثة ملفات رئيسية مع قيادة حركة حماس.

وأشار إلى أن “تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، سيتصدر مباحثات كامل، إلى جانب ملف إعادة الإعمار لما دمرته الحرب الإسرائيلية، فضلاً عن قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأضاف مراسلنا أن القاهرة تُلقي بثقلها من أجل إحداث اختراق على صعيد تلك الملفات، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسناد هذه المهمة لرئيس المخابرات.

ولفت إلى أن إسرائيل تولي اهتماماً بالغاً بقضية جنودها الأسرى في قطاع غزة، وتحاول ربط أي تقدم في ملف إعادة الإعمار بالإفراج عنهم، في حين تُفضل حماس الفصل بين الملفّين، ورهن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين بإفراج تل أبيب عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وسيعقد الوزير لقاءين منفصلين مع رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ولقاء ثان مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لتثبيت التهدئة واعمار غزة، إضافة إلى ملف الجنود الإسرائيليين المفقودين بغزة خاصة في ظل إصرار الاحتلال على ربط هذا الملف بجهود الاعمار.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن السلطات المصرية تعتزم إنشاء مدينة سكنية في غزة ضمن مشاريع إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن “كامل” سيبحث تفاصيلها مع قيادة حماس.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، بينما دخل الآخران القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وعقد عباس كامل أمس الأحد، اجتماعين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث خلالهما “آخر مستجدات جهود التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد تلقيه دعوة من القاهرة لزيارتها للتباحث في ذات الملفات، وسط حديث عن دعوات وجهت لإسرائيل والسلطة الفلسطينية لذات الأسباب.

وتشهد القضية الفلسطينية حالياً، حراكاً نشطاً، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء الإقليميين؛ لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي بدأ فجر الجمعة 21 مايو/ أيار الجاري.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 255 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.