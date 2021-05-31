ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express - 2021) بتونس بمشاركة مصر...

إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express-2021) والذى إستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط بمشاركة (13) دولة ( مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ) .

وقد شهدت المراحل الأولى للتدريب تنظيم عدد من المحاضرات النظرية على الموضوعات والأنشطة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الرئيسية للتدريب لتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة التى تؤثر على السلامة البحرية ومجابهة التهديدات الغير نمطية .

وإشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار وقيام عناصر الوحدات الخاصة تنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الإعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش لسفينة مشبوهة والسيطرة عليها ، كذلك التدريب على سبل تعزيز إجراءات الأمن البحرى بمناطق عمليات البحر المتوسط ، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات وتوحيد مفاهيم أعمال القوات المشتركة ، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب .

تأتى هذه التدريبات إستمراراً لعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى والتعرف على كل ماهو جديد فى أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات وإرساء قواعد الأمن البحرى فى المنطقة .