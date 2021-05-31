«أفشة» صداع في رأس «موسيماني».. و«حيرة» في البديل

/633120/أفشة-صداع-في-رأس-موسيماني-وحيرة-في-البديل

تعرض محمد مجدي أفشة، صانع ألعب النادي الأهلي لجزع فى الرباط الداخلى للكاحل ليتأكد غيابه عن الملاعب أسبوعين، وبذلك تحوم الشكوك حول مشاركته فى مباراة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، في الثامن عشر من يونيو القادم.

وإصيب محمد مجدي أفشة في الدقائق الاخيرة من مباراة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالدوحة، والتي جمعت بين الأهلي كبطل لدوري أبطال افريقيا، وفريق نهضة البركان المغربي، كبطل الكونفيدرالية، بالنسخة الماضية.

وقد أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

ويعيش موسيماني في حيرة شديد بعد تعرض اللاعب للإصابة مما تؤدي استبعادة من قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين إستكمال شفاءه حيث سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، بينما سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، قد يلجأ المدرب الجنوب إفريقي إلى الاعتماد على أحد البدائل في مركز صانه الألعاب، ومن بين كل الأسماء قد تكون ورقة ناصر ماهر أو وليد سليمان هي الأبرز للمشاركة خلال الفترة القادمة.

وتعرض أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي”أول أمس”في لقاء السوبر الإفريقي الذي توج به الأهلي بعد الفوز بثنائية نظيفة.

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فيما شارك محمد مجدي أفشة حتى الآن مع المارد الأحمر في 76 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية والإفريقية وإستطاع أن يسجل 12 هدف وصنع 17 هدف وتوج مع الفريق بستة ألقاب، كما شارك أفشة في آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دوري الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.

مجدي أفشة

يمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلي إلى 2024، حيث يخوض أفشة موسمه الثاني مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كأس السوبر الإفريقي

ويرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً وثاني أندية العالم حصداً للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

اتحاد الكرة

ومن ناحيه اخري قد تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.