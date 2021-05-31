/633140/عربية-النواب-الواقع-يؤكد-دعم-الرئيس-السيسى-للشعب-الفلسطينى-بالفعل-قبل-القول

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

دعم مصر القضية الفلسطينية

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، فى بيان له اصدره اليوم أن هذه التصريحات المهمة من الرئيس السيسى أكدها الواقع الفعلى من الدعم والمساندة الحقيقتين من الرئيس السيسى للقضية الفلسطينية مشيداً بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني مؤكداً ان تلك التصريحات التى تؤكد دعم الرئيس السيسى للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن كانت واضحة في الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس الفلسطينى محمود عباس والتى رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني اضافة الى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اوفد رئيس المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين ووجه الرئيس السيسى الوفد المصرى لدفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لعدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.