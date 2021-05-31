تعبك راح فى الهوا يا هندسة.. محافظة المنيا تعلن حاجتها لـ مهندسين بـ 50جنيهاً فى اليوم

/633141/تعبك-راح-فى-الهوا-يا-هندسة-محافظة-المنيا-تعلن-حاجتها-لـ-مهندسين-بـ-50جنيها-فى-اليوم

"تعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار عن حاجتها لعدد خمس مهندسين مدنى وعمارة بنظام السركي(اليومية) بيومية خمسين جنيهًا يوميًا وعلى من يرغب فى التقدم التوجه للوحدة المحلية لمركز بني مزار إدارة الموارد البشرية".

نعم، هذا الحديث المذكور فى الأعلى ليس منشورًا عابرًا أو قام أحد بنشره بغية الهزل، بل هو إعلان عن وظيفة لمهندس للعمل بالوحدة المحلية ببني مزار براتب يومي قدره خمسين جنيهًا.

وظيفة مهندس بخمسين جنيه

بعد كل هذا الجد والتعب والجهد، فى كلية الهندسة ولمدة خمس سنوات، يكون جني الثمار هو يومية بخمسين جنيه مصرى فقط، وكأن سنوات التعليم الطويلة والتركيز التام فى المخططات والمواد والمحاضرات المتتالية ذهبت هباءًا وراحت أدراج الرياح.

منشور للوحدة المحلية ببنى مزار تشعل السوشيال ميديا

وفقًا لما ذكره البعض فى تعليقاتهم، ذهبوا إلى أن المنشور ومن منطلق تحليلي يبعث برسالة ظلامية لا تعبر عن وجه مشرق لمستقبل كليات القمة، بينما أحال آخرين الأمر إلى تدنى أجور المهندسين بشكل عام خاصة الخريجيين، والركود التام فى السوق بشأن الإقبال على العمل أو الإعلان عنه.

جاءت المنشور المذكور على صفحة بني مزار صادمًا للكثير من خريجي الهندسة وأولياء الأمور، فأمل الالتحاق بكلية الهندسة دائمًا مرهون فى مخيلة العديد من المواطنين بدخل كبير ومجزى، وهو ما لم يتحقق نهائيًا فى الإعلان البائس الذى قامت بنشره الوحدة المحلية ببنى مزار بالمنيا".

نسبة الالتحاق لكلية الهندسة تتباين بين 93% و95 كل عام، حيث يتسابق الطلبة فى الثانوية العامة للحاق بإحدى كليات القمة أو كما يعتقدها البعض، ولكنه ما أن تقع عيناه على هذا المنشور ربما يغير وجهته.

وفى تعليقات كثيرة مذكورة، أكد مواطنون أن أصحاب المهن الحرفية يجنون مبالغ مالية أكبر بكثير من خريجي الهندسة إذا كانت يوميته وفقًا للمنشور هى خمسين جنيه مصر فقط، حيث قال أحدهم:" السباك بياخد مني 200 جنيه فى الساعة، ياريت أبني يطلع سباك".