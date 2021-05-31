/633130/وصول-سيدعبد-الحفيظ-وكريم-شحاتة-لمقر-اتحاد-الكرة-صور

وصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلي مقر اتحاد الكرة وذلك لمنافشة عددة ملفات هامه لمسابقة الدوري الممتاز، بينما تواجد ايضاً داخل المقر كريم حسن شحات،و يشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز اليوم مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022

كما يشهد اجتماع اللجنة الثالثه بالتحاد المصري التطرق إلى طلبات بعض الأندية الطالبة بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم وبدأ الموسم الجديد فى منتصف يونيو أو بداية يوليو المقبل.

«أفشة» صداع في رأس «موسيماني».. و«حيرة» في البديل

كما سيتم الاستماع لمناقشة مقترحات خاصة بالدورى الموسم المقبل، فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، على رأسها لعب الدورى بنظام المجموعتين، أو اللعب بنظام دورى من دور واحد، وهو ما سيتم تحديده فى اجتماع اليوم.