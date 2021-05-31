/633142/أعضاء-مجلس-الشيوخ-يؤيدون- قانون-صندوق-الطوارئ-الطبية-يحقق-مصلحة-الدولة-والمواطن

عبر أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، عن تأييدهم لقانون صندوق الطوارئ الطبية، وذلك بعد تقديم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، أثناء نظر تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أنه يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

بهاء الدين أبو شقة يؤكد على أهمية المشروع

وأشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة، ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي:” الدولة تلعب دور رائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات.

وأكدت أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات لمواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. وأعلن حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.