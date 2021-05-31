/633143/مدبولي-يتفقد-أعمال-ترميم-ورفع-كفاءة-قصر-محمد-علي-باشا-بشبرا-بتكليفات-من-السيسي

تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي باشا بشبرا بتكليفات من الرئيس السيسي، بإعادة المواقع الأثرية إلى رونقها لوضعها على قائمة المزارات السياحية. واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى ما تقوم به الدولة حاليا من تنفيذ مشروعات عديدة لترميم ورفع كفاءة عدد كبير من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية. واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير السياحة والآثار حول مشروع التطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة على قدم وساق، للانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت تمهيدا لافتتاحه.

القصر يقع على مساحه 26 فدانا

وقال مدبولي إن القصر يقع على مساحه 26 فدانا، وتم بناؤه في عام ١٨٠٨م، واستمرت عملية البناء حتى عام 1821، وهو مكون من مبنى كشك الجبلاية الذي يتخذ شكل المستطيل ويتكون من طابق واحد، ومبنى قصر الفسقية، وأشرف على التنفيذ مُشيّد عمائره المهندس المعماري ذو الفقار كتخدا.

ترميم ومعالجة وتنظيف رخام الأرضيات

كما أشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم الانتهاء من ترميم مبنى كشك الجبلاية الذي تصل مساحته إلى 250 مترا، والتي شملت أعمال التوثيق المساحي، والمعماري، والفوتوغرافي للمبنى قبل وأثناء وبعد الترميم، إضافة إلى ترميم ومعالجة وتنظيف رخام الأرضيات. كما تم الانتهاء من أعمال العزل للأسقف ومعالجة الأخشاب من الفطريات، علاوة على معالجة شروخ النافذة بجميع حوائط المبنى، وفي الوقت نفسه تم عمل الدراسات اللازمة للاتزان الإنشائي للمبنى. وتم الانتهاء من عمل خوازيق لتحافظ على استقرار حركة المبنى إنشائياً، كما تم الانتهاء من أعمال زراعات وأرضيات حجرية والسلالم المؤدية للكشك، وأعمال زراعة المصاطب بأنواع نجيلة مناسبة، مع الحفاظ على أنواع الشجر المتواجدة حول الكشك .

ترميم مبنى قصر الفسقية

ونوه الوزير إلى أنه جار العمل حاليا على الانتهاء من ترميم مبنى قصر الفسقية والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى 93%، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع الفوتوغرافي والمعماري، والمساحي للقصر بالكامل، كما تم الانتهاء من أعمال ترميم الرخام للأرضيات والحوائط الرخامية. إضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة البحيرة، حيث تم إزالة جميع الأرضيات وتم عمل دكة أسفلها وعزلها، كما تم عمل الوصلات الكهربائية الخاصة بالبحيرة، وإعادة تركيب الأرضيات الرخامية لها، واستكمال الأجزاء المفقودة من أرضية البُحيرة.

الجزء الخلفي لمبنى الفسقية

كما تفقد رئيس الوزراء الغرف التي يتكون منها القصر، وتشمل الغرف: العرش، والأسماء (الأسرة العلوية)، والطعام، والبلياردو. وتفقد الجزء الخلفي لمبنى الفسقية، موجها بدهان المباني المحيطة بالقصر لإضفاء مظهر جماليّ عليه، وفي الوقت نفسه وجه بدراسة إقامة سياج شجري حول البرجولة الواقعة في هذه المنطقة.