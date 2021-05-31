/633145/بتكلفة-7-مليارات-وزير-قطاع-الأعمال-العام-يتابع-الأعمال-الإنشائية-لمصانع-الغزل-والنسيج

تابع وزير قطاع الأعمال العام، الأعمال الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج، بتكلفة 7 ملياراتن حيث شدد على الالتزام بالجدول الزمني لمشروع التطوير، فضلًا عن افتتاح مركز تدريب العاملين بغزل المحلة خلال يونيو.

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

تحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، آخر المستجدات فيما يخص الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر

واستعرض الوزير موقف تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة، والذي يعد قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر يونيو 2021، حيث يجري حاليا تركيب الآلات التي ستستخدم في التدريب.

تركيب الماكينات الحديثة بعد إتمام الأعمال الإنشائية

وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر لمشروع التطوير، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والاستعدادت الخاصة بتركيب الماكينات الحديثة بعد إتمام الأعمال الإنشائية.

وتابع الوزير الموقف بالنسبة للثلاثة محالج الجديدة التي تم الانتهاء من إنشاءها مؤخرًا في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، حيث وصلت بعض الماكينات وجاري توريد باقي المعدات تمهيدا لتركيبها وتشغيل الثلاثة محالج خلال موسم القطن المقبل 2021/2022.