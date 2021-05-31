/633146/موسيماني-رئيس-جنوب-أفريقيا-كلماته-ألهمتني

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه اجتمع معي رئيس جنوب إفريقيا، وعبر عن مدي تواضعة الشديد وكلماته الرائعة.

كتب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابة الشخصي تويتر : "لقد تحدث معي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، لتقدير مساهماتي المتواضعة في القارة، كلماته ألهمتني"

ووصل النادي الأهلي إلي اللقب السابع فى تاريخه، ببطولة السوبر الأفريقي، بعد نجاحه فى تحقيق السوبر الأفريقي على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وصول سيدعبد الحفيظ وكريم شحاتة لمقر اتحاد الكرة «صور»

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً وثاني أندية العالم حصداً للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

وحصد موسيماني مع الأهلي منذ تولى قيادته عقب رحيله عن صنداونز الجنوب أفريقي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي والثانية للمدرب، ولقب كأس السوبر الأفريقي بجانب كأس مصر.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني أيضاً المركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وإصيب محمد مجدي أفشة في الدقائق الاخيرة من مباراة السوبر الأفريقى التى أقيمت بالدوحة، والتي جمعت بين الأهلي كبطل لدوري أبطال افريقيا، وفريق نهضة البركان المغربي، كبطل الكونفيدرالية، بالنسخة الماضية.

وقد أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.