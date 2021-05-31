/633149/مصطفى-الكحيلى يعلن-الموافقة-على-تنفيذ-55-مشروعا-بديروط-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

أعلن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط النائب مصطفى الكحيلى، موافقة هيئة الطرق والكبارى على تنفيذ 55 مشروعا فى قرى مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط.

مبادرة حياة كريمة

وأشار الكحيلى فى بيان له صباح اليوم الإثنين، إلى أن المشروعات عبارة عن مشايات وكباري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عضو الشيوخ، أن اهتمام الدولة بقطاع الشباب ليس له حدود، ومن هذا المنطلق فقد تم معاينة 49 مشروعا أخرى خاصا بوزارة الشباب والرياضة، منها إحلال وتجديد مراكز شباب وتدعيمها بأدوات رياضية، ضمن المشروع الرئاسى لتطوير الريف المصرى.

ونوه الكحيلى أنه يجرى تنفيذ وتشييد 7 مجمعات خدمية بالقرى الأم على أعلى مستوى تضم مبنى للوحدة المحلية، ومقر شهر عقارى، وسجل مدنى، ومركز للتكنولوجيا، ومكتب تموين، وبريد، وتضامن اجتماعى.