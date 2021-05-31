/633149/مصطفى-الكحيلى يعلن-الموافقة-على-تنفيذ-55-مشروعا-بديروط-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة
أعلن عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط النائب مصطفى الكحيلى، موافقة هيئة الطرق والكبارى على تنفيذ 55 مشروعا فى قرى مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط.
مبادرة حياة كريمة
وأشار الكحيلى فى بيان له صباح اليوم الإثنين، إلى أن المشروعات عبارة عن مشايات وكباري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف عضو الشيوخ، أن اهتمام الدولة بقطاع الشباب ليس له حدود، ومن هذا المنطلق فقد تم معاينة 49 مشروعا أخرى خاصا بوزارة الشباب والرياضة، منها إحلال وتجديد مراكز شباب وتدعيمها بأدوات رياضية، ضمن المشروع الرئاسى لتطوير الريف المصرى.
ونوه الكحيلى أنه يجرى تنفيذ وتشييد 7 مجمعات خدمية بالقرى الأم على أعلى مستوى تضم مبنى للوحدة المحلية، ومقر شهر عقارى، وسجل مدنى، ومركز للتكنولوجيا، ومكتب تموين، وبريد، وتضامن اجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى الكحيلى يعلن الموافقة على تنفيذ 55 مشروعا بديروط ضمن مبادرة «حياة كريمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.