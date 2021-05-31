/633150/موعد-امتحانات-الثانوية-العامة-2021-النهائية

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائية.

ويقدم لكم دوت الخليج كافة التفاصيل عن نظام الامتحان لطلاب الثانوية العامة، وموعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه تفاصيل القصة برمتها.

فيما أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

لم يتحدد بعد موعد انعقاد المؤتمر

وأشار شوقي، إلى أن السبب في ذلك يعود لاستمرار عمل أجهزة الدولة على التفاصيل والإجراءات التنفيذية، قائلًا: "لم يتحدد بعد موعد انعقاد المؤتمر لإعلان تفاصيل واجراءات الامتحان".

وقال وزير التعليم: "من المتوقع أن يكون الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة أواخر الأسبوع الأربعاء أو الخميس القادمين".

تفاصيل التجربة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة

كان وزير التربية والتعليم، إن من بين القرارات التي ستعلنها الوزارة خلال هذا الأسبوع، تفاصيل التجربة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة، وكذا إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة بكل تفاصيله.

وأوضح: "الوزارة ستحسم موقفها النهائي من نظام إتاحة فرص التحسين لطلاب الثانوية العامة هذا العام خلال هذا الاسبوع، والتي تتاح للطلاب تأديتها عقب الامتحانات الرسمية بهدف تحسين مجموع الطلاب".

موقف التحسين في الثانوية العامة

كما أكد الوزير دراسة الوزارة لموقف التحسين في الثانوية العامة هذا العام وسيتم اعلان الموقف النهائي خلال هذا الاسبوع.

كما سيعلن وزير التعليم مواصفات الامتحان النهائي للثانوية العامة هذا العام، حيث يكشف عن مواصفات الورقة الامتحانية لمختلف المواد من حيث عدد الأسئلة والزمن، موضحا أنها مدروسة بعناية شديدة وتراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة وتحسب الزمن المناسب على هذا الأساس.

كفاءة المدارس الحكومية

وأضاف شوقي: "الوزارة اطمأنت على كفاءة أكثر من 2300 مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة".

كما كشف شوقي عن آليات الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة ردا على ما وصفه وزير التعليم بالسؤال الجماهيري الهام، مؤكدًا أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه.

سيسمح بدخول الكتاب

ولفت وزير التعليم، إلى أنه سيسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط، ولكن لن نسمح بدخول اوراق اخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لاسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم.

أبرز المعلومات عن امتحان الثانوية العامة:

.1 - امتحانات الثانوية العامة إلكترونية على التابلت.

.2 - امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديدة.

.3 - لن يتم استخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

.4 - إتاحة دخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب

.5 - السماح بكتابة ملاحظات الطالب فقط على الكتاب.

.6 - ممنوع الدخول بأوراق أخرى من أي نوع.

.7 - لن يسمح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت أثناء الامتحان

.8 - تطبيق قانون الغش

.9 - تسليم ورقة بيضاء بامتحان الرياضيات لكتابة خطوات الحل.