/633151/وزير-المالية-يطالب-بتعديل-المادة-15-من-قانون-صندوق-الطوارئ-الطبية-ويعتذر-عن-استكمال-الجلسة

طالب الدكتو رمحمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل نص المادة 15 ، من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وقال وزيرالمالية الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إن المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، ولكن مادة تم استتحداثها من اللجنة المختصة بمناقشته، لافتا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة باعفاء اموال الصندوق من الضرائب ولكن مع ادخال بعض التعديلات عليها.

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وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة مع عدم الاخلال باحكام القانون 182 لسنة 2020 بشان الغاء العوائد على اصول الخزانة.

كما أعتذر وزير المالية الدكتور محمد معيط، لرئيس مجلس الشيوخ، عن عدم قدرته علي إستكمال المشاركة فى الجلسة العامة، وذلك لإرتباطه بموعد مع رئيس الوزراء .

هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.