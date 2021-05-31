تنسيقية شباب الأحزاب النواب تهنئ أعضائها لانضمامهما للجنة العامة بمجلس الشيوخ

/633152/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تهنئ-أعضائها-لانضمامهما-للجنة-العامة-بمجلس-الشيوخ

اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

حيث أن اللجنة العامة للمجلس تضم السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء اللجان النوعية والسادة رؤساء الهيئات البرلمانية بالاضافة الى خمسة أعضاء يتم إختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس ،وإذ تؤكد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على أن أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذي تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.

وجدير بالذكر ان النائب محمد عمارة يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد عزمي ممثلها عن حزب الحركة الوطنية.

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هذا وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين ، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

كما وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.