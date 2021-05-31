أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون قانون صندوق الطوارئ الطبية

جدة - نرمين السيد - وأكد الأعضاء أثناء نظر تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، أنه يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

وأشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة، موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة، ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحى دون تحميل المواطن أى أعباء.

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبى فوزى: الدولة تلعب دور رائد لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات.

وأكدت أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تسعى لضمان التدخل السريع فى مواجهة الأزمات لمواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأعلن حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء فى وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.