جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المسلحة استمرار المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة فى استقبال الراغبين لسحب الملفات حتى يوم 18 يوليو 2021 بمقرات المدارس العسكرية الرياضية بالقاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية.





ويستمر قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة حتى 28 يوليو 2021. يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير مناخ رياضى يؤهل لخلق كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى فى كل المحافل الدولية الكبرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدارس العسكرية الرياضية تستمر فى استقبال راغبى الالتحاق بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.