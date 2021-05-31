عاجل.. الرئيس السيسى يؤكد على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادته

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الحالية لغزة والتى يلتقى خلالها بالقيادات والفصائل الفلسطينية. وفى وقت سابق، اتفق الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهره فى إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطينى.

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