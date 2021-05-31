نائب بالشيوخ: اهتمام الدولة بقطاع الشباب ليس له حدود

جدة - نرمين السيد - وأشار الكحيلى فى بيان له صباح اليوم الإثنين، إلى أن المشروعات عبارة عن مشايات وكبارى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عضو الشيوخ، أن اهتمام الدولة بقطاع الشباب ليس له حدود، ومن هذا المنطلق فقد تم معاينة 49 مشروعا خاصا بوزارة الشباب والرياضة، منها إحلال وتجديد مراكز شباب وتدعيمها بأدوات رياضية، ضمن المشروع الرئاسى لتطوير الريف المصرى.

ونوه الكحيلى أنه يجرى تنفيذ وتشييد 7 مجمعات خدمية بالقرى الأم على أعلى مستوى تضم مبنى للوحدة المحلية، ومقر شهر عقارى، وسجل مدنى، ومركز للتكنولوجيا، ومكتب تموين، وبريد، وتضامن اجتماعى.