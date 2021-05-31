المدارس العسكرية الرياضية تستمر فى إستقبال راغبى الإلتحاق بها

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير مناخ رياضى يؤهل لخلق كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى فى كافة المحافل الدولية الكبرى ، تستمر المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة فى إستقبال الراغبين لسحب الملفات حتى يوم 18/ 07/ 2021 بمقرات المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية ، ويستمر قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى 28 يوليو 2021.

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