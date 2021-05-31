لجنة كورونا: الإفراط في تناول الكورتيزون يتسبب في الإصابة بالفطر الأسود

أوضح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لكورونا، أن بروتوكول وزارة الصحة لمواجهة كوفيد ناجح واستطاع السيطرة على مجمل الإصابات السابقة.

ولفت إلى أن بروتوكول الكورونا ليس هو المتهم بالإصابة بالفطر الأسود ولكن سوء استخدام الأدوية والإفراط بالكورتيزون في روشتات الأطباء الخاصة والعيادات والأدوية التي تصرف عشوائيا قد يسبب الإصابة.

كما عدد رئيس اللجنة العلمية، أسباب أخرى للإصابة بالفطر منها إساءة استخدام الأكسجين الصناعي والاستخدام غير المبرر للكورتيرون والسكر المرتفع،

موضحا ان تعديل البروتوكول مرتبط بضرورة أن نكون سباقين بالتشخيص والعلاج اللازم لأي مضاعفات.

وقال إن الحكومة وفرت كميات كبيرة من الأدوية للمواجهة لأي مضاعفات، ونقف الآن في مرحلة ثبات في الإصابات بالموجة الثالثة، والمواطن الآن هو المسئول عن حماية نفسه ولايجب أن يلجأ لعلاج نفسه بطرق غير رسمية وبأدوية الصيدليات.

جاء ذلك، ضمن فعاليات انعقاد الوبينار العلمي برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات كوفيد-١٩، حيث تم استعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد فضلا عن بروتوكولات العلاج المحدثة وتوضيح معلومات هامة عن الفطر الأسود.