مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لاختصاصات مجلس الأمناء بصندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي المادة المنظمة لاختصاصات مجلس الامناء بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتنص المادة السادسة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ علي أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله علي الأخص 1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق 2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق 3- إصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق،والتي يقترحها مجلس الادارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو أي جهة أخري.

وتتضمن الاختصاصات، الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابة الختامي تمهيداً للعرض علي الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن علي الاخص ما حققة من نتائج تتعلق بأهداف القانون.