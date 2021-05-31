ختام فعاليات التدريب البحرى Phoenix Express - 2021 بتونس بمشاركة مصر وأمريكا (صور)

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express-2021) والذى استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط بمشاركة 13 دولة: (مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا).

وشهدت المراحل الأولى للتدريب تنظيم عدد من المحاضرات النظرية على الموضوعات والأنشطة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الرئيسية للتدريب لتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة التى تؤثر على السلامة البحرية ومجابهة التهديدات غير النمطية.

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار وقيام عناصر الوحدات الخاصة تنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الاعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش لسفينة مشبوهة والسيطرة عليها، كذلك التدريب على سبل تعزيز إجراءات الأمن البحرى بمناطق عمليات البحر المتوسط، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات وتوحيد مفاهيم أعمال القوات المشتركة، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب.

تأتى هذه التدريبات استمرارًا لعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات وإرساء قواعد الأمن البحرى فى المنطقة.