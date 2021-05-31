/633139/صور-حريق-هائل-في-شارع-الصفا-والمروة-بفيصل

نشب حريق هائل في شارع الصفا والمروة في منطقة فيصل بالجيزة.

وظهر دخان كثيف للغاية من أحد البنايات، وناشد الأهالي الاتصال بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق. وأوضح الأهالي، أن الحريق الهائل في مخزن حي الهرم في أخر شارع الصفا والمروة في الطوابق.

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