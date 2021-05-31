/633148/نجم-الأهلي-السابق-عن-إدارة-الشرقية-للدخان-أكلوا-حقوقي-صور

شن علاء إبراهيم مهاجم الأهلي الأسبق، هجوما عنيفا على مسئولي نادي الشرقية للدخان، والذي كان يتولى تدريب الفريق الأول فيه، أثناء مشاركاته في دوري القسم الثاني . وكت إبراهيم على حسابه الشخصي على «فيس بوك»: مجلس إدارة نادي شركة وموظفين فيهافي مراكز كبيرة بينكروا وعايزين يأكلوا الشرط الجزائي للجهاز.. الله يكون في عون عمال الشركة .

وكتب في تغريدة أخرى: «في الموسم الأول مسكت الفرقة 8 مباريات حققت 5 فوز و 3 تعادل، وفي الموسم الثاني 26 مباراة حققت 22 فوز و 2 تعادل و 2 هزيمة، وفي الموسم الثالث 24 مباراة منهم 14 مكسب و 6 تعادل و 4 هزائم، وفريقي في المركز الأول بفارق نقطة عن منافسه، وبيقولولي مش هندفع الشرط الجزائي بسبب سوء النتائج»

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