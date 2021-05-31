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الشيوخ يوافق على المادة 5 بقانون صندوق مواجهة الطورائ الطبية «صور»

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وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على المادة 5 بمشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتى تتعلق  بتشكيل مجلس أمناء الصندوق، وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى: يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:  محافظ البنك المركزى (وينوب عن الرئيس حال غيابه) وزير الصحة والسكان  وزير المالية وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التضامن الإجتماعى  ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.  ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

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اهدادف القانون  

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

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كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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