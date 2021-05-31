أحمد دياب  يهنيء نادي الزمالك لفوزه ببطولة إفريقيا لكرة السلة

/633156/أحمد-دياب- يهنيء-نادي-الزمالك-لفوزه-ببطولة-افريقيا-لكرة-السلة

هنأ النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نادي الزمالك، لتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال كرة السلة، مشيدًا بالاداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق البطولة التي تضاف لنادي الزمالك وللرياضة المصرية.

أحمد دياب يتقدم بالتهنئة لجماهير الزمالك

وقال دياب، في تصريحات له اليوم، أتقدم بخالص التهنئة للنادي الزمالك العريق وجماهيره ومجلس إدارته ومنظومة نادي الزمالك الاحترافية من إدارة وجهاز فني ولاعبين على جهودهم وأدائهم وروحهم القتالية العالية وتمثيلهم المشرف لبلادهم.

وأكد دياب، أن نادي الزمالك استحق التكريم ونال التتويج، متنميًا لنادي الزمالك وكافة المنتخباب والأندية المصرية التوفيق في كافة المسابقات والبطولات في ظل قيادة سياسية تتخذ من تطوير الرياضة سبيلا لبناء الإنسان وإعلاء قيم الإنسانية ونبذ التعصب.