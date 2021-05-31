/633158/الصحة-في-الوبينار-العلمي-جميع-أدوية-وعلاج-الفطر-الأسود-بالمجان-في-مصر

أرقام واحصائيات جديدة كشف عنها المسؤولون عن الملف الصحي في مصر، وذلك خلال فاعليات الوبينار العلمي والذي عقد ظهر اليوم الاثنين.

وأكد شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن الرعايات ورئيس لجنة وفيات كورونا، أنه يوجد انخفاض في حالات الإصابة بكورونا.

تراجع في الإصابات

وتابع وديع: وصلنا لمرحلة التراجع النسبى في الإصابات وبالتالي سينعكس ذلك علي الوفيات.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان خلال فاعليات الوبينار العلمى المنعقد الآن حول آخر مستجدات كورونا والفطر الأسود، أنه في ظل جائحة كورونا زاد عدد أسرة الرعايات المركزة بنسبة 35%، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد لديها اهتمام كبير بتعليم وتدريب الأطباء علي بروتوكولات العلاج الخاصة بأعراض كورونا .

توفير جميع بروتوكولات علاج الفطر الأسود وبالمجان

وأوضح الدكتور شريف وديع، أنه تم توفير جميع بروتوكولات علاج الفطر الأسود وبالمجان داخل مستشفيات العزل.

وتابع : هناك رصد دقيق لكل الحالات وملاحظة لكل المرضى في الرعايات المركزة، لافتا إلي أن نسب وفيات كورونا متماشية مع النسب العالمية .

الصحة: أماكن بمستشفيات العزل لعلاج المصابين مجانا

بينما قالت جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن 50% من المصابين بالفطر الأسود يحدث لهم وفاة مؤكدة أن المرض غير معدٍ وينبغي الإمتثال لكافة البرتوكولات العلاجية التى تحددها المستشفيات.

وأضافت العسال خلال فاعليات الوبينار العلمى حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقتة بالفطر الأسود، أن الوزارة خصصت مراكز ووحدت لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدث لمواجهة حالات الإصابة به.

الحالات المصابة بالفيروس بسيطة

وأوضحت أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بسيطة، وأنه موجود منذ زمن والتطبيق الخاطئ للبروتوكولات وكذلك الإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط .

وتابعت: خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا.

يتناول الوبينار العلمى مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، فضلا عن الكشف عن بروتوكولات العلاج المحدثة مع توضيح الوضع الوبائى لاصابات الفطر الأسود بمصر .

الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل

بينما قال حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرطا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة وبروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدى إلى نقص المناعة تماما.

وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجى غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث فى بعض دول الخارج، وهما غير متلازمين، مضيفا أن علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر وبأحدث الأنواع، ليس لوجود حالات ولكن كخطوة استباقية.