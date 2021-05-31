برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2.750 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير القوى العاملة، فى تصريح اليوم الإثنين، أن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

ولفت إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg" وسترشح تقوم الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح سعفان أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى: "القاهرة ، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، ودمياط، والأقصر، وشمال سيناء"، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مايو 2021 فى النشرة السابقة وعددها 1.300 فرصة عمل.

ولفت إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 20 مشرف خدمات براتب 2.500 جنيه، و200 عامل خدمات نظافة و5 أمناء مخازن براتب 3.500 جنيه.

وأضاف أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات ، و 30 فنى خراطة ، و 30 فنى تشطيبات، و30 فنى برادة، كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت فى 400 ضابط أمن، و10 مشرفين أمن، و16 مراقبا جودة وعاملا جودة، و143 عامل سنجر اورليه واوفر ومكواة، و25 عاملا إنتاج، و5 عمال تعبئة ، وعامل تحميل، و4 كهربائى تركيبات.

وأوضح أن فى الدقهلية يوجد 10 بائعين، ومحاسبين، و5 أفراد أمن، و3 سائقين كلارك، و25 عاملا عاديا، و5 أخصائيين إئتمان، و 5 منسقين، و عاملين غلاية، كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت : 100 أخصائى خدمات مالية، و25 منسقة ميدانية، و50 وكيلا تأمينيا، و50 مندوب تسويق، و10 مشرفين مجموعة براتب 4500 جنيه، و5 مندوبين مبيعات براتب 6 آلاف جنيه، وعامل ماكينة خياطة، و4 عاملين عاديين، ومحاسب، وفرد أمن، وعامل تقطيع رخام، و عامل جلاية، وفى دمياط يوجد فرص عمل لـ 5 عاملين عاديين، و6 مندوبين مبيعات ، وعاملتين نظافة براتب 1.850 جنيها.

وأشار إلى أن هناك عددا من الوظائف فى أسيوط تضمنت: 6 أخصائيين براتب 2.500 جنيه، ودكتور إكلينيكى وباثولوجى، و20 مندوب تسويق، و20 سكرتيرة، و5 مندوبين سحب عينات منزلى، و20 أخصائى تمويل، و6 عاملين عاديين .

وتابع أن مديرية القوى العاملة بالمنوفية وفرت مجموعة من فرص العمل شملت 10 منسقين ميدانيين، و15 محاسبا، و200 عامل أوفر، و200 عامل أوليه، و200 عامل سنجر، و20 مشرفا إنتاج، و20 مشرف جودة، و50 عامل تعبئة، و10 أفراد أمن، و10 مشرفين أمن، وفنيين صيانة، و5 مندوبين تحصيل، و4 عمال لمحطة تموين سيارات، وعاملة لبيع مستلزمات خياطة، و4 عجانين وفران وخراط و طاولجى لمخبز.

واستطرد أنه فى المنيا يوجد 530 فرصة عمل متاحة منها : 50 عامل دواجن، و12 مدرسا لغة إنجليزية حتى سن 30 سنة، و30 عامل إنتاج، و10 عاملات نظافة، و100 مراقب جودة، و 300 عامل حياكة، و10 فنيين صيانة، و10 منسقين ميدانيين، وسائق عادى، وسائق كلارك ، وعاملين تعبئة، و4 مندوبين تسويق.

وأوضح أنه فى السويس تم توفير فرص عمل متنوعة فى العديد من المجالات ومنها: 5 فنيين درفلة، و5 فنيين حصيرة، و4 فنيين فرن، و4 مساعدين فنى فرن، 4 مساعدين فنى حصيرة من حملة المؤهلات المتوسطة، لافتا إلى أنه تم توفير فرص عمل شملت، 8 عاملين ستيورت بفندق، ومدير حجز، ومساعد مدير حجز، ودادة أطفال، ومربية بمحافظات شمال سيناء والأقصر.