رئيس المخابرات العامة يبحث مع «حماس» تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اليوم الإثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.





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