فيديو- المصريين الأحرار: مصر والصين تربطهما علاقة قوية مبنية على الثقة

جدة - نرمين السيد - شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى فاعليات ندوة تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، التى نظمتها سفارة الصين الشعبية عبر الفيديو كونفرانس.





يأتى ذلك فى إطار الدورة الثانية لمنتدى التنمية الإدارة والحكومة الذى يرعاه الحزب الشيوعى الصينى الحاكم، حيث حضر فاعليات اليوم سفير الصين لدى القاهرة.

وحضر ممثلا عن حزب المصريين الأحرار الدكتور شريف الخريبى، مساعد رئيس الحزب للتنمية المستدامة، وبدأ بتهنئة دولة الصين وسفارتها بالقاهرة بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى العريق.

وقال الخريبى: يسعدنى ويشرفنى باسم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن أتقدم لدولة الصين العريقة والصديقة بأصدق الأمنيات والتهنئات بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى العريق.

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الاحتفال يمثل فرصة لإلقاء الضوء على دولة الصين الحديثة القوية التى تسعى بكل همة ونشاط وبشكل مستدام نحو تطوير وتحديث بنيتها التحتية وبناء اقتصاد قوى وتنمية قدرات وإمكانيات أبنائها بما يتواكب مع أحدث النظم التكنولوجية والتنمية البشرية.

وأكد، أن دولة الصين العريقة والتى أصبحت من أقوى اقتصاديات العالم لا تبخل على الدول النامية بما لديها من إمكانات وخبرات متراكمة نحو مساعدة تلك الدول فى الأخذ بخطوات مهمة وجادة نحو تنمية تلك الدول سواء بإنشاء مشروعات البنية التحتية أو بتشجيع المستثمرين الصينيين على الاستثمار فى تلك الدول أو بزيادة التبادل التجارى معها بما يعود بمنافع عديدة اقتصادية واجتماعية على تلك الدول.

وتابع قائلًا: إن دولة الصين العريقة تحرص على مساعدة كل دول وشعوب العالم فإنها تقوم بذلك من خلال 3 مبادئ أساسية هى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، المساهمة بشكل عملى وفعال فى تنمية الدول، نشر السلم والأمن على مستوى العالم.

واستطرد: وتعد العلاقة المتميزة بين مصر والصين نموذجا واضحا لذلك حيث ترتبط الدولتين بعلاقات قوية فى كل الاتجاهات مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين العريقين.

وأشار إلى أن الحزب الصينى يقود الحركة التنموية والتنويرية فى دولة الصين الشعبية العريقة فهو يقوم بكل حب واحترام بتبادل خبراته مع الأحزاب المختلفة فى كل دول العالم ولعل العلاقة المتميزة بين الحزب الشيوعى العريق وبين حزب المصريين الأحرار تعتبر نموذجا يحتذى به فى هذا الشأن.

واختتم: «عاشت مصر وعاشت الصين وكل عام وأنتم بخير».