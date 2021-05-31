صور.. محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لـ10 يتيمات للمساعدة فى إتمام زواجهن

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الإثنين، منح مالية إلى 10 عرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، مقدمة من مؤسسة الأورمان فى إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل من أبناء محافظة الجيزة.





وهنأ محافظ الجيزة العرائس، متمنيا لهن حياة سعيدة وموجها الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها للمساهمة فى حل مشكلاتهم خاصة فى ظل الأزمة التى خلفها فيروس كورونا، بما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى.

ودعا راشد منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الأنشطة والخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازى مع سياسة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه، قدم ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لمحافظ الجيزة على دعمه الدائم وجهود المحافظة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا حرص الجمعية الدائم على إدخال البهجة والسرور على الأيتام وغير القادرين بمختلف المحافظات.

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