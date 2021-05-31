أسبوع المتابعة.. محلية النواب تخصص وقتا من كل شهر لمتابعة الوزارات

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص أسبوع كل شهر يسمى "أسبوع المتابعة"، ليكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التى تناقشها اللجنة، ومنها متابعة موضوع إعداد اللوائح.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستخصص يوم الاثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقًا لتوصية اللجنة، ووفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجارى.

وأشار السجينى إلى أن اللجنة فى إطار تخصيص أيام للمتابعة، فموضوع التصالح فى مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد فى الشهر، وموضوع اللوائح سيكون على جدول اعمال اللجنة اجتماع شهرى لمتابعة جهود وزارتى المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإدارى وحوكمة الإدارة المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها، وهى تستهدف تحقيق الصالح العام.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك إهدار مال عام فى الوحدات المحلية، وهناك مكافآت وحوافز تصرف فى غير أوجهها، وهناك خلل فى الصرف، والأمر يحتاج لتشديد الرقابة، وحوكمة عملية الصرف من الصناديق الخاصة، مؤكدا ضرورة اعتماد اللوائح من وزارة المالية.

وأشار الحسينى إلى أنه يجب رفض اعتماد أى موازنة لأى محافظة قبل اعتماد لوائح الصرف، متسائلا عن سبب عدم إصدار لائحة موحدة على مستوى الجمهورية لتالف الرصف، وقال إن هناك مكافآت وهمية تصرف فى المحليات، وهناك إهدار مال عام، مستطردا: "هاتولنا كشف واحد للمكافآت فى أى محافظة".

وعقب حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، أن المحافظين ونوابهم لا يتقاضون أى حوافز من المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم تقاضى المحافظين ونوابهم أى مبالغ من المحافظة خلاف راتبهم.

ورد النائب محمد الحسينى: "عايزين كشف مكافآت فى المحافظات، مثلا محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والمنوفية.

بدوره، قال سمير إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لموازنة المحليات بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تختص بوضع لوائح محددة لجميع المحافظات ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الصناديق فى المحافظات، ووضع ضوابط لتنظيم الصناديق، ووجه بحصر الصناديق الخاصة فى كل المحافظات للحوكمة.