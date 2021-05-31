إنفوجراف- اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. أرقام صادمة عن المدخنين فى مصر

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم فى نهاية شهر مايو من كل عام، باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين، فى محاولة للتذكير بخطورة السجلئر على صحة الإنسان، والتى ثبت أنها السبب الأول والأخير لمعظم الأمراض المنشرة على كوكب الأرض.





ورغم التحذيرات المستمرة، التى تطلقها وزارة الصحة فى مصر إلا أن أعدد المدخنين، كبيرة للغاية مقارنة بعدد السكان، حيث أكد الجهاز المركزى للإحصاء، أن 17.17% من إجمالى السكان يدخنون بواقع 18 مليون نسمة. وأوضح فى بيان سابق، أن نسبة المدخنين بين الذكور 35.6٪ مقابل 0.3٪ للإناث، لافتًا إلى أن أعلى نسبة مدخنين فى الفئة العمرية من 45 إلى 54 سنة، وجاءت الفئة من 25 إلى 34 سنة فى المركز الثانى بحوالى 20.8%.

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