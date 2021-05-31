الرئيس السيسي يؤكد على الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته

نقل اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى الشعب الفلسطيني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادته وذلك خلال زيارته الحالية لغزة والتي يلتقي خلالها بالقيادات والفصائل الفلسطينية.

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