وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى

1. ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة و مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية

2. أعمال التطوير ستساهم عند الانتهاء منها في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة

3. انشاء عدد 2 مطلع من البحر الاعظم الى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين

4. سرعة البدء في تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي و سرعة الانتهاء من ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ

5. سرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري

أجرى الفريق مهندس /كامل الوزير - وزير النقل يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى جولة تفقدية بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة

حيث إطلع الوزير على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير و التقدم في سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة واطمئن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية وفقاً للقانون.

وقد بدأت الجولة بتفقد المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم و تابع الوزير التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد

ووجه الوزير بإزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيالة بالإضافة الى انشاء عدد 2 مطلع من البحر الاعظم الى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين. كما شدد الوزير على ان اي قطاع يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتم وضع طبقة الأسفلت وتشطيبه فوراً لتسهيل الحركة المرورية عاى الطريق.كما وجه الوزير ،بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية

بعدها توجه لتفقد المسافة من المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث أكد وزير النقل على إستكمال كافة أعمال النيوجرسي في المسافة من المريوطية حتى محور 26 يوليو وسرعة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بلإستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري كما وجه برفع كفاءة محور صفط اللبن

وتابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى إسكندرية الزراعى بطول 15 كم ووجه الوزير بسرعة البدء في تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي

كما شملت الجولة تفقد كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي وأكد الوزير على سرعة البدء في انشاء المطالع والمنازل الجديدة للكوبري لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ثم متابعة أعمال تنفيذ المسافة حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجاري الانتهاء من توسعة المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة واطلع الوزير خلال هذه المسافة على معدلات تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا بالإضافة إلى كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية. - والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج).ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث يتم إنشاء مطالع ومنازل في الاتجاهين لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام وكذلك سرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري

كما تابع الوزير تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الانارة على الطريق وكذلك تكثيف كافة الاعمال على مدار الساعة مدار الساعة خاصة مع اهمية أعمال التطوير التي ستساهم عند الانتهاء منها في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الاثار البيئية السلبية

وأشار وزير النقل أنه بعد الانتهاء من هذه الأعمال سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه. حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى مشيرا إلى أن خطة تطوير الطريق تشمل ايضا منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق مضيفا انه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات

وأوضح وزير النقل انه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام