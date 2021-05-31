قوات الحماية المدنية بالشرقية تتمكن من السيطرة على حريق بمصنعين بالعاشر من رمضان

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية في السيطرة على حريق بمصنعين بالعاشر من رمضان ،ذلك عقب ورود بلاغا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بنشوب حريق داخل أحد مصانع "الفوم" كائن بمنطقة الروبيكى بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان وإمتداده إلى مصنع مجاور للمصنع المشار إليه.. على الفور.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات.

أشارالفحص المبدئى إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائى بالمصنع الأول المكون من ثلاث طوابق وأدى إلى حدوث تلفيات بصالة الإنتاج وبعض المواد الخام بالمصنع، وإمتداد النيران إلى (عدد 3 تنكات كيروسين) أعلى سطح المصنع الثانى المكون من طابقين.

جارى حصر التلفيات وفحص تراخيص المصنعين وإخطارالمعمل الجنائى وإتخاذ الإجراءات القانونية.