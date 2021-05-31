رئيس المخابرات يبحث مع قيادة حماس بغزة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة برئاسة يحيي السنوار للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة.
تأتي زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.
حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار، عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، والقيادي روحي مشتهى، وعدد من قيادات الحركة.
ووصل رئيس جهاز المخابرات العامة المرية الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة صباح اليوم الاثنين يرافقه وفد رفيع المستوى ووزراء من السلطة الفلسطينية لعقد جلسة مباحثات مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة.
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