انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات التظلم والاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتناول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، وكيفية التظلم عليها، وجاء ذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على ميكنة مختلف الخدمات الحكومية، وإطلاقها للمواطنين عبر الإنترنت، لتقليل نسب التدافع والازدحام في الوحدات الحكومية، حيث تمكنك تلك الأنظمة من تقديم ومتابعة الطلبات من خلال هاتف ذكي متصل بالإنترنت.

تعرض «مصر فايف» ضمن الخدمات التي تقدمها لمتابعيها على مدار اليوم، في مختلف الخدمات الحكومية، خطوات التظلم على مخالفات المرور «Online»، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عليها، من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتي تتمثل في التالي:

تابع تفاصيل الاستعلام عن مخالفات المرور

لقائدي المركبات بمختلف أنواعها، يمكنكم الاستعلام عن المخالفات التي قد سجلت على المركبة أولا بأول عن طريق إتباع خطوات بسيطة كالآتي:

– اولاً يجب الدخول على موقع بوابة النيابة العامة للمرور، ويمكن الوصول إليه بصورة مباشرة من هنـــا، ثم اختيار خدمات المرور.

– في حالة عدم معرفة المخالفات، عليك اختيار الاستعلام أولًا، ومنها عليك اختيار إما مخالفات رخصة السيارة أو رخصة القيادة.

– وأخيراً تقوم بإدخال البيانات المطلوب إدارجها، سواء كانت أرقام السيارة أو معلومات مالك السيارة.

التظلم على المخالفات المرورية

– بعد إتمام الاستعلام على مخالفات مرور السيارة، في حالة كنت ترغب في تقديم التظلمات عليها أو على بعضها، فكل ما عليك إتباعه، هو الرجوع مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية لموقع النيابة العامة واتباع الخطوات الآتية:

– الضغط على خانة التظلمات.

– اختيار نوع التظلم سواء على رخص السيارات أو رخص القيادة.

– ثم سيتعين عليك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له، والكبس على تفاصيل المخالفة.

– بعدها تظهر كافة المخالفات المرورية المستحقة الدفع المركبة محل الاستعلام عن مخالفات المرور، وتفصيلاتها، وقيمة الحد الاقصى والأدني للغرامة المستحقة.

يجب تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها وسببه، ثم الضغط على خيار «تظلم».

– بعدها ذلك تظهر أمامك الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الرقمية المستخدمة، ومن ثم سيتعين عليك الضغط على «موافق».

– ستظهر الآن البيانات الخاصة برخصة المركبة، ثم قم بتحرير معلوماتك الشخصية في الخانات المخصصة لها، وفي النهاية عليك الضغط على إرسال الطلب. ‏

– من المقرر بعد ذلك أن تظهر على شاشة جهازك، بيانات إيصال التظلم، ورقمه، من المهم حفظ الرقم لكي تتمكن من المتابعة بعد ذل