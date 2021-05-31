حماة المقدرات والعقاب الحارس للأمة.. المخابرات المصرية فخر العرب

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رجال الظل، الفخر والشرف، القوة والعزيمة وإدارة المعركة في صمت، آلاف التعليقات والصور احتلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بعد مواصلة مصر وفي مقدمتها المخابرات العامة المصرية وعلى رأسها اللواء عباس كامل.

عيون حورس لا تنام

رجال المهام المستحيلة الحرس الأمين على الوطن، كل المحبة و الاحترام، دوت الخليج، هكذا وصف رواد السوشيال ميديا ظهور رجال المخابرات في قلب غزة، مؤكدين أنهم عيون لا تنام، وعيون حورس.

جولات مكوكية بقيادة عباس كامل

جولات مكوكية في وقت قصير للغاية سعت لها مصر بقيادة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وبتوصيات من الرئيس السيسي لحل القضية الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

تحصين الوطن صقر محلق في السماء

وأشاد مواطنون في مصر بتحركات رئيس المخابرات العامة المصرية، حيث قال أحدهم: اللواء عباس كامل العديد والعديد من البطولات وإعادة ترتيب الملفات، وتحصين الوطن صقر محلق فى سماء الوطن، هذا الجهد لا يقدر، قاد جهاز صعب في زمن صعب وجعل منه اكبر جهاز في العالم، يعمل في صمت محققا الانتصارات هو ورجاله الشرفاء المخلصين حفظكم الله وايدكم بنصره في كل ميدان.

قانون المخابرات المصرية

المخابرات العامة المصرية، أو جهاز المخابرات العامة، هو جهاز الاستخبارات المصري. وطبقاً للقانون العام لجهاز المخابرات العامة المصرية والمعروف باسم القانون 100 لعام 1971 فالمخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ويتكون الجهاز من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد من الأفراد.

ظهور المخابرات المصرية في فلسطين

ويأتي ظهور المخابرات المصرية هذه المرة هو الثاني الذي أحدث ضجة وبشكل لافت أشاد به مواطني الوطن العربي.

ظهر أفراد المخابرات العامة المصرية إثر زيارة عباس كامل وبرفقته وفد رفيع المستوى إلى القطاع، حيث زار فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

المخابرات المصرية تضرب رأس الأفعى

وكانت قد ظهرت المخابرات المصرية عندما تسلمت من الجيش الوطني الليبي الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية. وجاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

محاولة اغتيال وزير الداخلية

وأدين عشماوي في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.