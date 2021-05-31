/633157/مجلس-الشيوخ-يوافق-على-تشكيل-مجلس-أمناء-صندوق-الطوارئ-الطبية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على المادة 5 بمشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتى تتعلق بتشكيل مجلس أمناء الصندوق وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مجلس امناء الصندوق

يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى (وينوب عن الرئيس حال غيابه) وزير الصحة والسكان وزير المالية وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التضامن الإجتماعى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

اهداف القانون

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

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وتجدر الاشارة إلى ان مجلس الشيوخ،مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.