/634156/بيراميدز-يغيب-عن-اجتماع-اتحاد-الكرة-السبب

تغيب مسئولو نادي بيراميدز عن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب الكورونا وإصابة عدد كبيرمن اللاعبين داخل صفوف الفريق، بينما يناقش اللجنة الثلاثية عددة ملفات هامه لمسابقة الدوري الممتاز، بينما تواجد ايضاً داخل المقر كريم حسن شحات،و يشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز اليوم مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022

وكان ابرز الحاضرين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وكريم شحاتة، وقد أعلن ايضاً اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي والتي كانت من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورتس، وجاء قرار التأجيل بدون أي اسباب حيث جاء القرار بعد اقتراب الموعد الأساسي

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بيراميدز أيضا وصل إلى نصف نهائى الكونفدرالية وتأجل له أكثر من مباراة بالدورى بسبب مشاركته فى البطولة الافريقية، قبل أن يضرب فيروس كورونا الفريق بعد رحلة نيجيريا الأخيرة،حيث تم تأجيل مباراة بيراميدز والاسماعيلى اليوم فى الدورى وهناك مطالب من النادى السماوى بتأجيل مباراة سموحة المقبلة أيضا.

فيروس كورونا

ومن ناحيه اخري قد كشف مسئولو نادي بيراميدز عن تواجد إصابات بفيروس كورونا داخل جدران النادي وذلك بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق إنيمابيا والتي انتهت بالتعاد الإيجابي 1/1، ويحتل الفريق السماوي المركز السادس برصيد 34 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق.

قائمةالمصابين

وجاءت قائمة المصابين بفيروس كورونا داخل نادي بيراميدز كالتالي: عبد الله السعيد ودييجو رولان وأحمد الشيخ ودود الجباس لاعبى الفريق، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، وخالد عبد الله مدرب حراس المرمي، وخالد سرحان مترجم الأرجنتيني رودلوفو أروابارينا، وأحمد رمضان مصور الفريق حتى وصل عدد المصابين للعدد 13.