/634158/بالأرقام-أفشة-يحطم-أسطورة-عبدالله-السعيد-في-الأهلي

منذ رحيل عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، تصدر المشهد الرياضي الجملة المعروفة والشهيرة " من يخلف عبدالله السعيد في الأهلي " ، الأمر الذي أستمر لفترة قصيرة حتى جاء محمد مجدي أفشة لاعب إنبي السابق و النادي السماوي، ويستعرض دوت الخليج أرقام اللاعبان خلال مسيرتهم مع القلعة الحمراء.

ارقام محمد مجدي أفشة وعبدالله السعيد مع الأهلي

بالمقارنة بين أرقام اللاعبان ، يتفوق محمد مجدي أفشة على أرقام عبدالله السعيد ، حيث خاض أفشة مع الأهلي 77 مباراة في موسم ونصف، حقق خلالها 6 ألقاب وساهم في 33 هدف بنسبة نجاح تهديفية 42.8% ، بينما خاض السعيد 241 مع المارد الأحمر ساهم في 121 هدفا سواء بالتسجيل او الأهداف بنسبة نجاح تهديفية 41.2 % طوال 8 سنوات مع النادي الأهلي ، الأمر الذي يوضح تفوق أفشة على السعيد الذي استطاع الإقتراب من رقم السعيد في سنة ونصف فقط.

أرقام محمد مجدي أفشة مع الأهلي

لعب: 77 مباراة

تسبب في 33 هدف

سجل: 13 هدف

صنع: 20 هدف

بطولاته مع النادي الأهلي

1 دوري مصري

1 دوري أبطال أفريقيا

1 كأس مصر

1 سوبر مصري

1 سوبر إفريقي

"بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة"

أرقام عبدلله السعيد مع الأهلي

خاض عبدالله السعيد مع الأهلي 241 مباراة سجل خلالها 70 هدفا طوال مسيرته مع النادي الأهلي منذ قدومه عام 2011 وحتى رحيله في نهاية موسم 2018.

ألقاب عبدالله السعيد مع الأهلي منذ إنضمامه

حصل السعيد مع الأهلي على 4 بطولات للدوري الممتاز. 4 كأس السوبر المصري وكأس مصر مرة واحدة. 5 ألقاب إفريقية. وشارك في كأس العالم بروسيا 2018 مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

خاص عبد الله السعيد 26 مباراة في الموسم الأول مع النادي الأهلي أستطاع تسجيل 5 أهداف وصنع 6 للاعبي المارد الأحمر وفى موسمه الثانى لعب 33 مباراة سجل ثلاثة أهداف مع المارد الأحمر وصنع 7 أهداف، بنسبة نجاح 35 % وهو أقل من أرقام محمد مجدي أفشة مع الفريق الذي حقق نسبة نجاح 42 %.