/634161/الزمالك-يرفض-استكمال-الدوري-بسبب-مؤجلات-الأهلي

كشف حسين السيد ممثل نادي الزمالك عن طلبات النادي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.

وقال حسين السيد: " الزمالك يطالب بوضع جدول للمؤجلات ، حفاظا على تكافؤ الفرص داخل بطولة الدوري المصري الممتاز ". وتابع : " الزمالك يرفض لعب مبارياته في الدوري قبل لعب مباريات مؤجلات الدوري لجميع الأندية". الزمالك يرفض استكمال الدوري الممتاز وواصل :" نرفض مشاركة أي لاعب من النادي قبل الحصول علي لقاح كورونا". يذكر أن مسئولو نادي بيراميدز تغيبوا عن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب الكورونا وإصابة عدد كبيرمن اللاعبين داخل صفوف الفريق، بينما يناقش اللجنة الثلاثية عددة ملفات هامه لمسابقة الدوري الممتاز، بينما تواجد ايضاً داخل المقر كريم حسن شحات،و يشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز اليوم مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022

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