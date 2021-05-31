/634163/مجلس-الشيوخ-يوافق-نهائيا-علي-إنشاء-صندوق-مواجهة-الطوارئ-الطبية

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ أراءا متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، ورأي البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق ألتفاف علي مجانية الصحة وعلي قانون التأمين الصحي الشامل ، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في انشاء الصناديق.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الازمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن و يدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.

وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبي فوزي " الدولة تلعب دور هام لمواجهة الطوارئ الطبية و التخطيط المسبق لمواجهة الازمات مضيفة " الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وانما تسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الازمات مواجهة الاثار الطبية و الاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأعلن حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون جاء في وقت عصيب و انه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة و المواطن.

ومن جانبه أعلن سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ رفضه قانون الحكومة بخصوص قانون صندوق الطوارئ الطبية وقال " هذه مهمة وزارة الصحة و الامر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة و ليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية.

وأعلن المهندس محمد السباعي المتحدث الاعلامي بأسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس رفضه قانون صندوق الطوارئ الطبية وقال أن القانون يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من جهة و الصندوق من جهة أخرى، وأضاف السباعي خلال الجلسة العامة أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الازمات كما ان هناك مشاركة للمجتمع المدني لمواجهة الأزمات.