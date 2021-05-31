/634164/مصر-المقاصة-يتضامن-مع-الزمالك-ويرفض-استكمال-الدوري

كشف بكري سليم ممثل نادي مصر المقاصة عن طلبات النادي الفيومي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.

وقال بكري سليم : " مصر المقاصة يطالب بعدم لعب أي مباريات في الدوري وقت أولمبياد طوكيو".

مصر المقاصة يرفض استكمال الدوري وقت الأولمبياد

ووضح بكري سليم : " نهاية الدوري في ٢٨ اغسطس في حالة عدم حصول المنتخب الأوليمبي علي ميدالية وفي حالة الحصول ينتهي الدوري في منتصف سبتمبر". كشف حسين السيد ممثل نادي الزمالك عن طلبات النادي في اجتماع الأندية بالإتحاد المصري لكرة القدم ، والذي يتم إنعقاده حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة تطورات أزمة تأجيل مباريات الدوري.

الزمالك يرفض استكمال الدوري

وقال حسين السيد: " الزمالك يطالب بوضع جدول للمؤجلات ، حفاظا على تكافؤ الفرص داخل بطولة الدوري المصري الممتاز ". وتابع : " الزمالك يرفض لعب مبارياته في الدوري قبل لعب مباريات مؤجلات الدوري لجميع الأندية".

وواصل :" نرفض مشاركة أي لاعب من النادي قبل الحصول علي لقاح كورونا".

حضور الأندية داخل اتحاد الكرة

الجدير بالذكر أن اجتماع الأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم شهد تغيب مسئولو نادي بيراميدز ، وذلك بسبب الكورونا وإصابة عدد كبيرمن اللاعبين داخل صفوف الفريق، بينما يناقش اللجنة الثلاثية عددة ملفات هامه لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد في مقر الاتحادالمصري لكرة المصري كريم حسن شحات،و يشهد اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز اليوم مناقشة عدد من الملفات، أهمها شكل الدورى فى الموسم المقبل فى ظل ضغط الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول فى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ثم بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022