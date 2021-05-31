/634168/حزب-الشعب-الجمهوري-يهنئ-الدكتور-محمد-عمارة-لاختياه-باللجنة-العامة-لمجلس-الشيوخ

يترأس اللجنة العامة لمجلس الشيوخ رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

مجلس الشيوخ واللجنة العامة

ويقدم الحزب خالص أمنياته للنائب محمد عمارة بدوام التوفيق والسداد، ومواصلة عمله بجدٍ وإخلاص ليكون خير سفيرٍ للحزب تحت قبة المجلس، وبين أهالي دائرته.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعلان التشكيل الكامل للجنة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ضمّت 27 عضوا، وهم: عبدالله عصر، هاني سرى الدين، عبدالحي عبيد، أسامة الجندي، حنان أبوالعزم، عبدالخالق عياد، مصطفى كامل، نبيل دعبس، إبراهيم حجازي، محمد جزر، عبدالسلام الجبيلي، أحمد عبدالسلام هيبة، يوسف عامر، حسام الخولي، محمد عمارة، محمد يحيى، عبدالعزيز النحاس، حازم سليمان، حاتم فرج، السيد عبدالعال، طارق رسلان، محمود سامي، سلوى حداد، سهير عبد السلام، ويونس السيد عبدالعال.

وتشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على 3 مقاعد أو أكثر.

رابعًا: 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 5 أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.

ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس، إضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في اللائحة، وتختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

وللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم، كما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.