صور.. افتتاح تجديدات محطة مياه المحسمة فى الإسماعيلية بنظام الترشيح الفائق

جدة - نرمين السيد - افتتح شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أعمال التجديد ورفع الكفاءة والتوسعات لمحطة مياه المحسمة بنظام الترشيح الفائق UF بطاقة تصميمية 5 آلاف م3 يوم لخدمة المواطنين بقرية المحسمة.





جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز ومدينة القصاصين.



وعقب الافتتاح، تابع المحافظ ومرافقوه أعمال رفع الكفاءة والتوسعات للمحطة، والتى تعمل بنظام الترشيح الفائقUF، لخدمة المناطق التى تعانى من ضعف المياه بالمحسمة، وحتى حدود قرية السبع آبار شرقًا، والقطاع البحرى بمنطقة المحسمة وخصوصا منطقة المحسمة المحطة والكتلة السكنية شمالاً حتى حدود طريق 36 الحربى.



وتخدم المحطة القرى الواقعة بالقطاع البحرى ومنها منشية مبارك والشيخة سالمة والفدائية والسلام 1،2 أبو حزين والبعلى وكساب والفدائية والسويدات، بالإضافة الى القرى الواقعة بالقطاع القبلى ومنها شعيب والهوارى وأبوعليان والشيخ سليم والعوايصة والسويدات وصبيح بإجمالى عدد سكان ما يقرب من 55 ألف نسمة.



كما شهد المحافظ ومرافقوه إجراء عدد من التجارب التأكيدية على جودة المياه المنتجة من المحطة الجديدة من حيث نسبة العكارة والكلور المتبقى.



كما تابع عرض لوسائل التوعية الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب ومنها القطع الموفرة لاستهلاك المياه والتى توفر نحو 50 % من المياه المستهلكة، والمنشورات التوعوية الخاصة بالترشيد، إذ شرح خطة التوعية للشركة والتى يتم تنفيذها بجميع قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ على تضافر كل الجهود للقضاء بشكل نهائى على المناطق التى كانت تعانى من مشكلات ضعف مياه الشرب، وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد التى تم الانتهاء منها فى بعض المحطات والبعض الآخر ما زال يتم صيانته لرفع كفاءته، بالإضافة الى الحملات المكبرة التى قامت بها الشركة من عمليات تطهير وملس شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المحطات.