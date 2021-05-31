صور.. احتفالية بمناسبة ذكرى تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

جدة - نرمين السيد - نظمت السفارة المصرية فى الصين احتفالية بمناسبة حلول الذكرى الــ 65 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، بحضور السفير دينج لى نائب وزير الخارجية الصينى، وفلاديمير نوروف أمين عام منظمة شنجهاى للتعاون، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول المعتمدين لدى الصين وكبار المسؤولين بالحكومة الصينية.





وشهدت الاحتفالية افتتاح السفير البدرى، ونائب وزير الخارجية الصينى معرض نظمته السفارة للصور التاريخية التى تجمع بين قيادات الدولتين على مدار المراحل المختلفة منذ تأسيس العلاقات بين مصر والصين، كما حرص السفير المصرى على تكريم شركتين صينيتين عاملتين فى مجال اللقاحات الطبية على ضوء دعمهما توفير اللقاحات المضادة لوباء كورونا.



وأشار السفير محمد البدرى كلمته فى الاحتفالية إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تُقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، معتبراً ذلك نتاجا طبيعيا لتفاعل اثنتين من أقدم الحضارات فى العالم، وأن الدولتين بثقلهما السياسى على الساحة الدولية عملتا معا منذ منتصف القرن الماضى لتعزيز التعاون بين الدول النامية لتحقيق تطلعات شعوبها وحماية مصالحها والارتقاء بجهودها التنموية.



كما أكد أن العلاقات بين البلدين قد شهدت انطلاقة وطفرة غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، ومرجعا الفضل فى ذلك إلى الرؤية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى "شى جينبينج"، والتى تم ترجمتها فى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، كما استعرض العديد من أوجه العلاقات بين الدولتين مشدداً على عزمهما الارتقاء بها إلى مستوى أعلى خلال الفترة القادمة.



من جانبه، تطرق السفير "دينج لى"، نائب وزير الخارجية الصينى، أيضا إلى عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها، مستعرضا الجوانب المتعددة للعلاقات بينهما والتنسيق السياسى رفيع المستوى القائم بين الدولتين والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة التى تجمعهما، مؤكداً الأهمية الكبرى التى توليها بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع مصر فى شتى المجالات.