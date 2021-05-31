محلية النواب تطالب بالإفصاح عن أوجه الإنفاق من الصناديق الخاصة فى المحليات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة: "الشفافية هى الحل لمواجهة الفساد وللتعرف على أوجه الإنفاق وللتأكد أن الأمور تسير فى المسار السليم"، متابعًا: "بخلاف هذا سيكون هناك شبهة ولا نتهم أحد لكننا نتحدث عن معايير وضوابط".

وطالب الحسينى، بضرورة وجود كشف تفصيلى لكل إيرادات الصناديق الخاصة التى تتبع محافظات القاهرة والجيزة القليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية، والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.

واتفق معه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلاً: "لا نشكك فى أحد لكن المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابى، ونريد معرفة أوجه الصرف الحقيقية".

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، "سنتابع تنفيذ التوصيات مع وزارتى المالية والتنمية المحلية".